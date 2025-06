Lodi derubano una donna di 76 anni mentre fa la spesa con la figlia | denunciata banda sudamericana

A Lodi, un brutto episodio scuote la comunità: una donna di 76 anni è stata derubata durante la spesa, mentre era accompagnata dalla figlia. La procura ha denunciato una banda sudamericana responsabile del crimine, con tre uomini finiti sotto indagine. Le indagini sono ancora in corso per fare luce su questo grave episodio e garantire giustizia all’anziana vittima.

Tre sudamericani denunciati a Lodi per furto in concorso ai danni di un'anziana in un centro commerciale. Indagini in corso.

