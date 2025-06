Lo straziante addio al bimbo annegato nella piscina di Castrezzato | Stiamo vicini ai genitori Inutile cercare risposte che non si trovano

Un dolore immenso ha colpito la comunità di Rovato, dove si è svolta la cerimonia per salutare il piccolo di quattro anni, vittima di un tragico incidente in piscina. In questo momento di grande dolore, i genitori e i familiari meritano tutto il nostro sostegno e vicinanza. Restiamo uniti nel rispetto del loro dolore e nella riflessione su una perdita così incolmabile.

Rovato (Brescia) – Si è svolta alle 10 la cerimonia civile di saluto al bimbo di quattro anni che è annegato nella piscina "Tintarella di Luna" di Castrezzato lo scorso venerdì e che per due giorni è rimasto sospeso tra la vita e la morte grazie agli sforzi dei medici dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che hanno fatto il possibile per salvarlo. Nonostante tutto il piccino domenica scorsa è spirato, lasciando nel dolore i suoi giovanissimi genitori. I funerali si sono tenuti nella Casa del Commiato Remondina di Via XX Aprile a Rovato, alla presenza di moltissime persone di Rovato, Castelcovati –paese di cui è originario il padre del bimbo- Chiari, Castrezzato e del circondario.

