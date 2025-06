Lo spacciatore d' aria e l' amore che attraversa i corpi | gli spettacoli di Approdi alla chiesa luterana

In un mondo inquinato al limite della sopravvivenza, l’aria diventa la merce più preziosa. Tra incontri clandestini e contratti segreti, Angela Giassi ci guida in uno spettacolo intenso che esplora il valore di ciò che diamo per scontato. “Mi manca l’aria” ci ricorda quanto possa essere fragile e desiderato il respiro, anche nel contesto più improbabile. Un racconto che lascia senza fiato, premiato come miglior corto...

Mi manca l’aria (teatro, di Angela Giassi). In un futuro inquinato al limite della sopravvivenza, un pusher e una cliente si incontrano di nascosto al parco per contrattare una merce ormai preziosissima: aria pura in bottiglia. In questo breve ma intenso atto unico, premiato come miglior corto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: aria - spacciatore - amore - attraversa

Video - L'amore è nell'aria in tutti i sensi - fem - alfemminile - Durante un'escursione in montagna, quest'uomo vede una cosa davvero strana in un posto del tutto improbabile! Riporta alfemminile.com