Lo sfogo di Lazza | Non fate i grattoni Poi mio zio paga mia suocera paga… e quelli che…

A pochi giorni dal grande live a San Siro, Lazza sorprende i fan con un sorriso tra ironia e sincerità, svelando i retroscena di un successo che non sempre è rosa e fiori. Con parole schiette, il rapper mette in luce le piccole battaglie quotidiane, facendo emergere il lato più autentico di sé. Uno spunto per riflettere su quanto il successo possa nascondere sfide inaspettate, ma anche tanto umorismo.

A pochi giorni dall’attesissimo live a San Siro, Lazza ha scelto l’ironia per raccontare un aspetto meno glorioso del successo. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Lo sfogo di Lazza: “Non fate i grattoni. Poi mio zio paga, mia suocera paga… e quelli che…”

In questa notizia si parla di: paga - lazza - sfogo - fate

“Dai, non fate i grattoni. Mio zio paga, mia suocera paga e quelli che hanno comprato il biglietto hanno sulla fronte scritto stupido”: Lazza contro gli omaggi - Il 9 luglio Lazza conquisterà il palco dello stadio San Siro, un sogno che diventa realtà per il rapper.

Lo sfogo di Lazza: “Non fate i grattoni. Poi mio zio paga, mia suocera paga… e quelli che…”; Gli chiedono biglietti gratis per il concerto a San Siro, lo sfogo di Lazza: Non fate i grattoni; Dai non fate i grattoni Mio zio paga mia suocera paga e quelli che hanno comprato il biglietto hanno sulla fronte scritto stupido | Lazza contro gli omaggi.

Lo sfogo di Lazza: “Non fate i grattoni. Poi mio zio paga, mia suocera paga… e quelli che…” - A pochi giorni dall’attesissimo live a San Siro, Lazza ha scelto l’ironia per raccontare un aspetto meno glorioso del successo ... Da golssip.it

Gli chiedono biglietti gratis per il concerto a San Siro, lo sfogo di Lazza: "Non fate i grattoni" - La replica piccata del rapper che ha condiviso il duro sfogo in un video postato sui social Il prossimo 9 luglio Lazza si esibirà per la prima volta in concerto sul palco dello stadio San Siro, un tra ... Scrive msn.com