Lo scudetto di Pioli un modello dimenticato? Arturi esalta il Milan giovane del 2022

Nel 2022, il Milan di Stefano Pioli ha scritto una pagina memorabile nella storia del calcio italiano, conquistando lo scudetto con grinta e determinazione. Franco Arturi, nel suo articolo sulla Gazzetta dello Sport, ci ricorda come questo successo abbia rappresentato un modello dimenticato, capace di ispirare la nuova generazione rossonera. Un'impresa che non solo ha risvegliato l’orgoglio milanista, ma ha anche dimostrato che con passione e strategia si può tornare in vetta.

Il giornalista Franco Arturi, sulla Gazzetta dello Sport, ha ricordato lo scudetto del Milan nel 2022 sotto la guida di Stefano Pioli.

