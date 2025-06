Lo scrittore Maurizio De Giovanni ospite a Vietri sul Mare

Vietri sul Mare si anima di cultura e fascino con l’atteso ospite Maurizio de Giovanni, uno tra i più amati scrittori italiani. In un evento imperdibile organizzato dall’Associazione La Congrega Letteraria e il Salerno Noir Festival, l’autore presenterà il suo nuovo avvincente romanzo “Il pappagallo muto. Una storia di Sara”. Un’occasione unica per immergersi nel mondo della narrativa, tra emozioni e mistero, che conclude così: non potete perderlo.

Tempo di lettura: 2 minuti L’associazione culturale La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare e il SalerNoir Festival le Notti d Barliario, in stretta collaborazione con il Comune di Vietri sul Mare e i Concerti d’Estate di Villa Guariglia, ospitano un incontro con MAURIZIO DE GIOVANNI e la presentazione del suo libro “ Il pappagallo muto. Una storia di Sara ”, edito Rizzoli. Dopo i saluti istituzionali del sindaco dott. Giovanni de Simone e dell’assessore alla Cultura avv. Daniele Benincasa, la prof.ssa Pina Masturzo, presidente dell’associazione Porto delle Nebbie, dialogherà con l’autore. In chiusura dell’evento, un intervento del prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lo scrittore Maurizio De Giovanni ospite a Vietri sul Mare

In questa notizia si parla di: vietri - mare - maurizio - giovanni

Tra arte e gusto: a Vietri sul Mare la prima edizione di Divina Food Experience - Mercoledì 21 maggio, dalle 18 alle 23, Vietri sul Mare ospiterà la prima edizione di Divina Food Experience – Vietri tra Arte & Gusto.

Venerdì 4 luglio, a Vietri sul Mare (SA), Maurizio sarà protagonista di un evento che si inserisce all'interno della rassegna off del SalerNoir Festival le Notti di Barliario. Alle ore 19.30, nella suggestiva cornice dell'oratorio dell'Arciconfraternita, accanto alla catte Vai su Facebook

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ospite a Vietri sul Mare; Vietri sul Mare, polemica in consiglio comunale: l’opposizione abbandona l'aula; Maurizio Russo conquista la “Divina Food Experience” con il carrettino dedicato al Gin Furore.

Premio Vietri sul Mare a Maurizio de Giovanni, Pino Strabioli e Bianca Senatore. - Ritorna il “Premio VIETRI SUL MARE”, Classico appuntamento di fine estate che la città capofila della divina costiera amalfitana, dopo alcuni anni di stop, ha assegnato quest’anno ad eminenti ... Scrive gazzettadisalerno.it

Ritorna il "Premio Vietri sul Mare": De Giovanni, Strabioli e - L'edizione 2022 è stata realizzata come sempre attraverso la collaborazione fra Comune di Vietri sul Mare e l'associazione Giornalisti Cava- Come scrive salernotoday.it