Lo Schindler delle avanguardie russe Così Savitsky salvò ottantamila quadri

Tra le silenziose pieghe della storia dell'arte sovietica, emerge la figura di Igor Savitsky, il vero "Schindler" delle avanguardie russe. Con oltre ottantamila quadri nel suo archivio, la sua passione e dedizione hanno salvato capolavori dimenticati dal regime. Un personaggio tanto eccentrico quanto determinato, che ha sfidato le convenzioni per proteggere l'arte clandestina. La sua storia è un inno alla resistenza e alla memoria culturale, un esempio ispiratore di impegno e passione.

A lungo rimase vestito soltanto con il pigiama, e per tre anni girò in pantofole perchĂ© si era incollato per errore un piede alla calzatura, scambiando l’adesivo per una pomata. All’incontro con un ministro, poi, si presentò con due cravatte: non sapeva quale scegliere, o forse non gli interessava. Igor Vitalyevich Savitsky aveva un’unica, totalizzante ossessione, quella di rintracciare e portare in salvo i dipinti degli autori che il regime sovietico aveva proibito e cacciato fuori legge perchĂ© non allineati e considerati lontani dal “realismo socialista“: capolavori del cubismo, dell’astrattismo o del futurismo russo che Savitsky riuscì a radunare in un luogo sperduto, lontano dagli occhi della censura, il deserto del Karakalpakstan, a 2700 chilometri da Mosca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net