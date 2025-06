Lo minacciano con una bottiglia e gli portano via le scarpe di Versace da 3.800 euro

Una notte a Milano si trasforma in un incubo di furto e tensione: alle 3 di notte, tre ladri armati di bottiglia minacciano un uomo in corso di Porta Ticinese, portandogli via un paio di scarpe Versace dal valore di 3.800 euro. Ma la loro fuga è breve: la polizia interviene e blocca i criminali, confermando ancora una volta come la sicurezza urbana sia una priorità fondamentale.

Lo hanno "puntato", alle 3 di notte, e minacciandolo gli hanno portato via un paio di scarpe di lusso. Ma poi, durante la fuga, sono stati fermati dalla polizia. È successo in corso di Porta Ticinese a Milano, nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno. Scarpe da 3.800 euro In tre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

