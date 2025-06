Lo ha fatto lui Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice il caso dopo le rivelazioni della mamma

Il Grande Fratello torna a far parlare di sé, ma questa volta i protagonisti sono ex concorrenti coinvolti in una polemica che scuote il mondo del reality. Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice sono al centro di accuse e critiche, alimentate anche dalla madre di lei, Rossy Rodriguez, la quale ha acceso un fuoco di polemiche pubbliche. La questione si fa sempre più intricata, lasciando il pubblico curioso di scoprire come finirà questa intricata vicenda.

Il Grande Fratello si è concluso lo scorso marzo e i provini per la prossima edizione sono già cominciati, ma c’è chi, tra gli ex concorrenti, continua a far discutere anche fuori dalla Casa. È il caso di Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, finiti al centro di una polemica che ha coinvolto anche la madre di lei, Rossy Rodriguez. La donna ha lanciato pesanti critiche pubbliche nei confronti della figlia e del fidanzato, accusando Chiara di essersi allontanata dalla famiglia e Alfonso di avere un’influenza negativa su di lei. Nelle ultime ore, però, è arrivata la reazione di lui. Il gesto di Alfonso è stato subito notato dai fan: ha smesso di seguire Rossy Rodriguez su Instagram. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

