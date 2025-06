LIVE Paolini-Swiatek WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | l’azzurra riuscirà a sfatare il tabù della polacca?

Benvenuti alla live di OA Sport, dove oggi si gioca una sfida emozionante tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek al WTA 500 di Bad Homburg 2025. L'azzurra ha dimostrato di potercela fare, sfidando l'ex numero uno del mondo e cercando di superare il tabù polacco. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni colpo di questa attesa battaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di Jasmine PAOLINI all’ex numero uno del mondo Iga SWIATEK, si gioca per issarsi in finale del WTA 500 di Bad Homburg! In Germania si è tornati a vedere una giocatrice azzurra più concreta, dopo la iniziale parentesi di Berlino e la rapida sconfitta con Jabeur, ma anche la finale di doppio. Le due partite antecedenti a quella odierna sono state infatti risolte 2-0, ma con tutti e 4 i set arrivati quantomeno 5-5. C’è quindi stata tantissima lotta, propedeutica alla ri-metabolizzione della superficie verde dopo i favolosi fasti di 12 mesi fa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: l’azzurra riuscirà a sfatare il tabù della polacca?

In questa notizia si parla di: diretta - paolini - swiatek - homburg

LIVE Paolini-Fernandez 7-6 5-2, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: la canadese serve per restare nel match - Segui in diretta l'emozionante sfida tra Paolini e Fernandez al WTA Bad Homburg 2025, con la canadese al servizio per rimanere nel match.

Translate postSi accende Bad Homburg, continuano gli esordi a Eastbourne Jasmine Paolini apre la giornata: in campo dalle 11.30, in live in chiaro su SuperTennis Vai su X

Si accende Bad Homburg, continuano gli esordi a Eastbourne Jasmine Paolini apre la giornata: in campo dalle 11.30, in live in chiaro su SuperTennis Vai su Facebook

Jasmine Paolini - Iga Swiatek al Bad Homburg Open 2025 in semifinale: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Tennis WTA; Tennis Tracker: Paolini trova Swiatek in semifinale a Bad Homburg, Fritz raggiunge le semifinali a Eastbourne; Jasmine Paolini-Swiatek, Wta Bad Homburg 2025: a che ora e dove vederla in diretta.

Jasmine Paolini-Swiatek, Wta Bad Homburg 2025: a che ora e dove vederla in diretta - La toscana in semifinale affronta la polacca in una grande sfida che vale la finale del 500 che precede Wimbledon ... Riporta today.it

Jasmine Paolini - Iga Swiatek al Bad Homburg Open 2025 in semifinale: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Tennis WTA - "Lei è una grande tennista che sull'erba gioca proprio bene: ha un gran servizio e sono sempre grandi battaglie con lei ma sono contenta per come ho gestito ogni punto. Come scrive informazione.it