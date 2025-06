LIVE Paolini-Swiatek WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | giocatrici in campo!

L’attesa è finita: live dalla WTA di Bad Homburg 2025, le protagoniste Paolini e Swiatek si sfidano in un match imperdibile! La tensione cresce mentre le giocatrici si preparano a scendere in campo per conquistare la finale nel prestigioso torneo tedesco. Chi emergerà vittoriosa tra queste due stelle del tennis? Resta con noi e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale, perché il match sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chi serve? 13:19 Palleggio cominciato! Tre minuti e ci siamo! Giocatrici in campo! 13:12 Tre minuti e ci siamo, si gioca per issarsi in finale nel 500 tedesco! Ribadiamo come la polacca sia la grande favorita delle quote, ma che si tratta altresì del primo confronto sui prati tra le due. 13:05 E’ stato appena sorteggiato il tabellone di Wimbledon 2025: Paolini sfiderà Anastasja Sevastova (LAT). 12:59 Tuttavia, le previsioni sembrano adesso strizzare l’occhio al torneo di Bad Homburg, visto che non sembra che c possa essere altra pioggia questo pomeriggio! La seconda semifinale vedrà di fronte l’erbivora Linda Noskova e Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: giocatrici in campo!

