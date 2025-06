LIVE Paolini-Swiatek WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | azzurra in campo alle 13 | 15 occhio al Meteo!

Benvenuti alla diretta live di questa emozionante giornata di tennis a Bad Homburg! Alle 13:15, il campo si infiammerà con l’attesa sfida tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek, due talenti pronti a scrivere un altro capitolo nella storia del WTA 500. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, perché il meteo potrebbe riservare sorprese e rendere questa partita ancora più avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:51 il doppio femminile che doveva prendere il via alle 11:30 è stato spostato sul campo 1 a causa di uno scroscio. 12:50 Il programma è stato modificato e Paolini-Swiatek è stato messo alle 13:15. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida di Jasmine PAOLINI all’ex numero uno del mondo Iga SWIATEK, si gioca per issarsi in finale del WTA 500 di Bad Homburg! In Germania si è tornati a vedere una giocatrice azzurra più concreta, dopo la iniziale parentesi di Berlino e la rapida sconfitta con Jabeur, ma anche la finale di doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: azzurra in campo alle 13:15, occhio al Meteo!

