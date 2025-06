LIVE Paolini-Swiatek 1-6 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | clamoroso primo set dell’ex n1 del mondo

Seguite con noi l’emozionante diretta del match tra Paolini e Swiatek al WTA Bad Homburg 2025. Il primo set si infiamma, regalando colpi da fuoriclasse e momenti di pura adrenalina. Chi avrà la meglio in questa sfida mozzafiato? Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un istante di questa battaglia tennistica senza esclusione di colpi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Servizio a segno, Swiatek sta servendo come mai. 15-30 BELLISSIMA! Attacco di dritto e stop volley di rovescio di pregevole fattura della campionessa del Roland Garros di doppio femminile! 15-15 Purtroppo non abbiamo risposto ad una seconda invitante, con il dritto, cercando il punto diretto. C’è da fare breccia nella testa della polacca! In ogni modo possibile! 0-15 Urlaccio di Jasmine a seguito dello scambio vinto sulla diagonale di dritto! Swiatek-Paolini 6-1! Risposta nei piedi, comodo dritto a chiudere. Il riassunto del parziale. 0-40 Doppio fallo (2°). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 1-6, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: clamoroso primo set dell’ex n.1 del mondo

