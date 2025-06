LIVE Paolini-Swiatek 1-6 3-6 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | la polacca vede l’azzurra e torna a giocare una finale

Un'emozionante giornata di tennis al WTA Bad Homburg 2025: Swiatek si svela ancora una volta, superando Paolini in due set e tornando a contendersi una finale. L'azzurra lotta con determinazione, ma alla fine il talento della polacca prevale. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa sfida emozionante e gli ultimi aggiornamenti live, perché ogni punto conta in questa battaglia memorabile sul green. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

Swiatek b. Paolini 6-1, 6-3! Gioca due chop consecutivi di dritto l'azzurra, si consegna alla chiusura di dritto lungoriga dell'ex n.1 del mondo. A-40 Non è vero! Non è possibile. Si era nello scambio, si è fermato in rete il rovescio dell'azzurra. Match point (3°). 40-40 NOOO! Mette una prima molto lenta in campo Swiatek, Jas risponde corto. A quel punto il rovescio diagonale della polacca si spegne in rete, è il suo colpo! 40-30 Tracciante di dritto nei piedi in risposta, poi è vincente l'anomalo! Sbaglia due lanci, poi mette la prima in rete Swiatek.

LIVE Paolini-Swiatek, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: l’azzurra riuscirà a sfatare il tabù della polacca? - Benvenuti alla live di OA Sport, dove oggi si gioca una sfida emozionante tra Jasmine Paolini e Iga Swiatek al WTA 500 di Bad Homburg 2025.

PROVIAMO A PRENDERLA! Alle 13 Jasmine #Paolini scende in campo per la semifinale del #BadHomburgOpen: l'azzurra sfida per la quinta volta in carriera Iga Swiatek in una partita che la vede sfavorita. I precedenti dicono 4-0 per la polacca. Dirett Vai su X

PAOLINI IN SEMIFINALE Altra vittoria per l’azzurra in due set, Jasmine supera anche Haddad Maia e vola in semifinale a Bad Homburg (7-5; 7-5) Adesso la sfida contro Alexandrova o Swiatek, a pochi giorni da Wimbledon dove la N.4 al mondo difend Vai su Facebook

PAOLINI-SWIATEK LIVE ALLE 13 SU SKY SPORT UNO - Jasmine Paolini affronta la numero 8 al mondo Iga Swiatek per un posto in finale al Wta 500 di Bad Homburg. Secondo sport.sky.it