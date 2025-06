LIVE Paolini-Swiatek 1-2 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | subito lotta furente nel 1° set

L’emozionante sfida tra Paolini e Swiatek al WTA Bad Homburg 2025 sta catturando l’attenzione di tutti gli appassionati. Dopo quindici minuti di gioco ad alta tensione, l’azzurra si è finalmente sbloccata, regalando momenti di pura adrenalina e colpi spettacolari. La battaglia è ancora aperta: chi la spunterà? Restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa lotta furente sul campo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Quindici minuti di gioco: l’azzurra si è sbloccata! A-40 Prima vincente ed ennesima chance di 1-2! 40-40 Sbaglia di dritto ancora Jas. A-40 Fuori il rovescio della polacca, ora sbaglia un po’ di più! 40-40 Ottima palla corta, lob purtroppo di poco lungo. A-40 Gravissimo errore di rovescio in risposta di rovescio Swiatek! 40-40 Kick, soluzione vincente di rovescio lungoriga! Bene! 30-40 Bene Jasmine: servizio slice, rovescio di là e volèe comoda! 15-40 C’è però un errore di dritto che manda Swiatek a doppia chance di doppio break. 15-30 Servizio vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 1-2, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: subito lotta furente nel 1° set

