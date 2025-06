LIVE Paolini-Swiatek 0-1 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | inizio con break Polonia

Segui live il grande match tra Paolini e Swiatek alla WTA Bad Homburg 2025, con un inizio di partita ricco di emozioni e colpi spettacolari. La tensione aumenta con scambi intensi e cambi di ritmo: chi prenderĂ il comando? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni momento di questa sfida tra campionesse!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Kick, soluzione vincente di rovescio lungoriga! Bene! 30-40 Bene Jasmine: servizio slice, rovescio di lĂ e volèe comoda! 15-40 C’è però un errore di dritto che manda Swiatek a doppia chance di doppio break. 15-30 Servizio vincente. Applauso ritmato del pubblico! 0-30 Gratuito di rovescio Jasmine. 0-15 Risposta profonda centrale di Swiatek, sbaglia il controbalzo Paolini. 0-2 A quindici la polacca. 40-15 Risposta di rovescio nei piedi e punto Jasmine! 40-0 Mamma mia, un’altra riga con il dritto di Swiatek. 30-0 Ace. Appunto. 15-0 Clamoroso cross di rovescio della polacca, che ha iniziato forte. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Swiatek 0-1, WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA: inizio con break Polonia

In questa notizia si parla di: swiatek - diretta - break - paolini

LIVE Musetti-Tiafoe, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Svitolina-Swiatek - Oggi è il giorno di Musetti e Tiafoe al Roland Garros 2025! Dopo la vittoria schiacciante di Swiatek su Svitolina, tutti gli occhi sono puntati sull’azzurro, pronto a scrivere un nuovo capitolo nella sua carriera.

Si conclude il percorso di Jasmine Paolini al #RolandGarros: Elina Svitolina vince in rimonta col risultato di 4-6, 7-6, 6-1. Vai su Facebook

Alcaraz travolge Paul e vola in semifinale. Anche Errani/Paolini avanti!; Paolini out agli ottavi: Svitolina vince in 3 set; Paolini saluta il Roland Garros: Svitolina vince in rimonta, Jasmine fuori agli ottavi.

PAOLINI-SWIATEK LIVE ALLE 13 SU SKY SPORT UNO - Jasmine Paolini affronta la numero 8 al mondo Iga Swiatek per un posto in finale al Wta 500 di Bad Homburg. Come scrive sport.sky.it

Swiatek-Paolini: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) - Iga Swiatek al Bad Homburg Open 2025 in semifinale: programma, orario e dove vedere in diretta tv e streaming · Tennis WTA ... Si legge su informazione.it