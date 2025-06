LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Viberti esplosivo è record italiano nei 50 rana! Pilato già sotto il limite per Singapore

Benvenuti alla diretta live del Trofeo Sette Colli 2025, l’appuntamento imperdibile del nuoto italiano. Tra record italiani, performance esplosive e grandi speranze come Viberti e Pilato, l’emozione è alle stelle. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite insieme a noi i protagonisti di questa avvincente manifestazione. La sfida è appena iniziata: non perdete neanche un attimo!

11.52: Ora il solo Fabio Dalu nella serie lenta degli 800 stile uomini, daremo più tardi il risultato del nuotatore italiano. Per il momento vi diamo appuntamento alle 18.00 per la seconda sessione di finali del Trofeo Settecolli. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 11.50: Nella serie lenta degli 800 donne vince Vittoria Becuzzi con 8'48?06 11.48: Attesa anche per Sara Curtis che ha fatto segnare un buon tempo nei 100 stile, affiancata dalle azzurre più attese nella velocità, Tarantino, Menicucci e Morini, ancora lontana dai suoi standard ma comunque in finale.

