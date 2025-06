LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Viberti da record nei 50 rana! Benedetta Pilato Curtis e D’Ambrosio impressionano Alle 18.00 le finali

Benvenuti al live dei Campionati Settecolli 2025, l’evento più atteso dell’anno nel mondo del nuoto! Questa giornata promette emozioni mozzafiato con record, sorprese e protagonisti da tutto il mondo. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, risultati e cronache delle finali di oggi alle 18.00. Preparatevi a vivere un’altra giornata di pura adrenalina e passione sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEI 50 RANA DI BENEDETTA PILATO IL RECORD ITALIANO DI VIBERTI RISULTATI E CLASSIFICHE DELLE BATTERIE DEL MATTINO 11.52: Ora il solo Fabio Dalu nella serie lenta degli 800 stile uomini, daremo più tardi il risultato del nuotatore italiano. Per il momento vi diamo appuntamento alle 18.00 per la seconda sessione di finali del Trofeo Settecolli. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 11.50: Nella serie lenta degli 800 donne vince Vittoria Becuzzi con 8'48?06 11.48: Attesa anche per Sara Curtis che ha fatto segnare un buon tempo nei 100 stile, affiancata dalle azzurre più attese nella velocità, Tarantino, Menicucci e Morini, ancora lontana dai suoi standard ma comunque in finale.

