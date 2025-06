LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Cocconcelli verso Singapore! Attesa per Viberti e Benedetta Pilato Curtis e D’Ambrosio vogliono stupire

Il live dei Campionati Sette Colli 2025 promette emozioni intense e performance straordinarie, con atleti di livello mondiale pronti a stupire. Dalla sfida tra Viberti e Benedetta Pilato fino alle imprese di Curtis e Ambrosio, il nuoto italiano si prepara a brillare. Restate sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: il meglio delle vasche sta per arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEI 50 RANA DI BENEDETTA PILATO IL RECORD ITALIANO DI VIBERTI RISULTATI E CLASSIFICHE DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.46: Ai 100 Burdisso, Honda, Scott 18.44: Al via la finale dei 200 farfalla uomini. Gara interessantissima con tanta Italia in vasca. Questi i protagonisti: 1 ESP MARTINEZ NOVOA Miguel SPAIN 2000 1:58.90 2 ITA RAGAINI Alessandro ITALY 2006 1:58.13 3 HUN MARTON Richard HUNGARY 1999 1:57.51 4 JPN HONDA Tomoru UKP Unia Oswiecim 2001 1:56.59 5 GBR SCOTT Duncan GREAT BRITAIN 1997 1:57.50 6 ITA BURDISSO Federico ITALY 2001 1:57.90 7 ITA CARINI Giacomo ITALY 1997 1:58. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Cocconcelli verso Singapore! Attesa per Viberti e Benedetta Pilato. Curtis e D’Ambrosio vogliono stupire

In questa notizia si parla di: diretta - benedetta - pilato - nuoto

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: seconda giornata con Benedetta Pilato, Sara Curtis e Razzetti - Benvenuti alla seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025, un evento imperdibile che mette in palio i posti per i Mondiali di Singapore.

Lo dice a voce alta, Benedetta Pilato. Come fa ormai da diverso tempo. E sottolinea che il fatto che sia famosa da quando ha 14 anni non vuol dire che non possa avere un'evoluzione. È vero, e l'evoluzione c'è tutta. Era la bimba prodigio del nuoto italiano, sull Vai su Facebook

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: attesa per Viberti e Benedetta Pilato. Curtis e D’Ambrosio vogliono stupire; Parigi 2024: gli italiani in gara oggi, Ceccon e Pilato cercano una medaglia nel nuoto; Mondiali di Nuoto 2024 in vasca corta: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming.

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2023 FUKUOKA/ Benedetta Pilato ci regala la 14^ e ultima medaglia! (oggi 30 luglio) - IlSussidiario.net - Diretta Mondiali nuoto 2023 Fukuoka: il bronzo di Benedetta Pilato sui 50 rana è la quattordicesima e ultima medaglia dell'Italia nella kermesse, Thomas Ceccon arriva quinto nei 50 dorso. Si legge su ilsussidiario.net

Nuoto: Viberti 50 rana da record al Settecolli, Pilato in finale - A prendere la scena è Ludovico Blu Art Viberti che nei 50 rana mette a segno il record italiano nuotando in 26''27 cancellando il 26"33 siglato da Nicolò Martinenghi per il titolo continentale a Roma ... Segnala ansa.it