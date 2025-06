LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Benedetta Pilato si gioca i Mondiali nei 50 rana Si parte alle 9.00

Benvenuti alla live del Trofeo Settecolli 2025, l’evento che decide i protagonisti italiani ai Mondiali di Singapore. Oggi, grande attesa per Benedetta Pilato nei 50 rana, che alle 9:00 si gioca un posto in squadra. Oltre 700 atleti da 32 nazioni si sfidano in tre giorni intensi tra batterie e finali. Rimanete con noi per non perdere neanche un istante di questa emozionante competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese. Oltre 700 atleti da 32 nazioni scendono in vasca per tre giorni di gare tra batterie mattutine e finali serali. L’Italia si presenta con 38 convocati (24 uomini e 14 donne), tra cui diversi già qualificati per i Mondiali di Singapore: Quadarella, Bottazzo, Angiolini, Deplano, Martinenghi, Franceschi, Gastaldi, Curtis, Ceccon e Cerasuolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Benedetta Pilato si gioca i Mondiali nei 50 rana. Si parte alle 9.00

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: subito Ceccon e Martinenghi - Benvenuti alla diretta esclusiva del Trofeo Settecolli 2025! Oggi vivremo insieme le emozioni della prima giornata, con il talento di Ceccon e Martinenghi pronti a stupire.

