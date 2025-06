LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | bene Burdisso nei 200 farfalla attesa per Curtis e Pilato

Il live dei Campionati Sette Colli 2025 è al suo apice, con emozioni che si susseguono ad ogni istante. Bene Burdisso sorprende nei 200 farfalla, mentre si attende con trepidazione Curtis e Pilato. Restate aggiornati cliccando qui per vivere in diretta ogni momento di questa straordinaria competizione, tra record, sorprese e prestazioni da urlo!

10.03: Ecco le finaliste dei 100 dorso donne: Gastaldi, Toma, Shanahan, Cox, Wood, McGill, Gaetani, Pasquino 10.01: Questi i finalisti dei 50 dorso uomini: Lifintsev, Samuenko, Lamberti, Mora, Marshall, Makrygiannis, Bacico, Basseto 9.59: Lorenzo Mora con 25?22 si aggiudica l'ultima batteria dei 50 dorso senza Kolesnikov che ieri si è procurato un infortunio alla mano 9.58. Non c'è Ceccon nella penultima batteria, vince Samusenko con 24?99 9.57: Il russo Lifintsev con 24?94 vince la terza batteria dei 50 dorso precedendo Michele Lamberti con 25?22 e Marshall con 25?27

