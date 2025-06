LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | attesa per Viberti e Benedetta Pilato Curtis e D’Ambrosio vogliono stupire

Preparati all’emozione del Live Nuoto Sette Colli 2025! Attesa febbrile per le performance di Viverti, Benedetta Pilato, Curtis e D’Ambrosio, pronti a stupire con record e risultati sorprendenti. Resta aggiornato sulla diretta e scopri come si sono svolte le batterie mattutine, tra cui il record italiano di Pilato nei 50 rana. L’adrenalina è alle stelle—il nuoto italiano si prepara a scrivere nuove pagine epiche!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEI 50 RANA DI BENEDETTA PILATO IL RECORD ITALIANO DI VIBERTI RISULTATI E CLASSIFICHE DELLE BATTERIE DEL MATTINO 17.46: per restare nella rana, grande attesa per Benedetta Pilato nei 50 rana: questa mattina ha già fatto segnare il tempo limite per Singapore e proverà a ripetersi anche nel pomeriggio, potrebbe provarci anche Arianna Castiglioni che sembra avere nelle gambe e nelle braccia il 30?29 che serve per andare ai Mondiali 17.44: Fino a questo momento l’uomo del Settecolli è sicuramente Ludovico Blu Art Viberti che ieri ha strappato il pass per Singapore nei 100 rana e oggi ha strappato il record italiano dei 50 rana a Nicolò Martinenghi e questo pomeriggio proverà a ripetersi in una delle finali più attese con anche Simone Cerasuolo e il russo emergente Kozhakin in lizza per la vittoria o un posto sul podio 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: attesa per Viberti e Benedetta Pilato. Curtis e D’Ambrosio vogliono stupire

