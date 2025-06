LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | si riparte per gli ultimi 13 minuti per i time attack

Se sei appassionato di motori, non puoi perderti l'emozionante live del GP olanda 2025! I piloti sono pronti a dare il massimo negli ultimi minuti di time attack, con Fabio Quartararo in testa e Marc Marquez che fa parlare di sé. Resta sintonizzato per tutte le ultime novità, aggiornamenti shock e momenti di pura adrenalina, perché ogni secondo conta in questa battaglia mozzafiato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 16.19 Fabio Quartararo primoooooooo! 1:31.156 e 102 millesimi su Alex Marquez! BANDIERA A SCACCHI! Tempi cancellati per tutti per le bandiere gialle di Marquez. -1 minuto: attenzione! Marc Marquez sembra essersi fatto male! Lo spagnolo viene portato fuori sostenuto da due marshall. Forse dolori alle spalle. -2 minuti: attenzione cade Marc Marquez! Bezzecchi in vetta in 1:31.352 ma Alex Marquez lo scalza per 94 millesimi! -3 minuti: migliorano tutti! Bezzecchi 249 millesimi di record al T2, Acosta 126 al T1, Alex Marquez 112 al T2, Marc Marquez 269 al T1! -4 minuti: Bezzecchi vola! 246 millesimi di record al T1, 93 al T2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: si riparte per gli ultimi 13 minuti per i time attack

