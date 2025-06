LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | scattano le pre-qualifiche Bagnaia vuole avvicinarsi a Marquez

Il GP Olanda 2025 di MotoGP si accende con le emozioni delle pre-qualifiche, dove Pecco Bagnaia mira ad avvicinarsi a Marc Marquez. Tra sorprese e cadute, il duello tra i piloti si fa infuocato, promettendo un weekend ricco di suspense. Rimanete aggiornati: clicca qui per la diretta live e non perdere neanche un istante di questa spettacolare battaglia su due ruote!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.12 Di nuovo Pecco Bagnaia in vetta in 1:32.556, vediamo se questa volta il suo tempo sarĂ confermato, intanto Fabio Quartararo lo supera in 1:32.516 15.11 Cancellato il tempo di Bagnaia, ora in vetta c’è Marco Bezzecchi in 1:32.577 con 215 millesimi su Fabio Quartararo. 15.10 Ben 6 cadute in soli 10 minuti. Se non è un record poco ci manca. 15.09 Pecco Bagnaia non si scompone e torna in vetta in 1:32.483 con 511 millesimi su Quartararo. Attenzione! Cadono tutti! Nella ghiaia anche Bastianini e Aleix Espargarò! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it