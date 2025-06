LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | scatta la FP1 Pecco Bagnaia sfida i fratelli Marquez

Se sei un appassionato di motori, non puoi perderti la live del GP Olanda 2025: un weekend ricco di emozioni, con Pecco Bagnaia che sfida i fratelli Marquez e le prove libere che accendono l’adrenalina. Resta aggiornato con tutte le ultime notizie e i tempi in tempo reale. Preparati a vivere da protagonista questa spettacolare sfida sui circuiti olandesi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 11.47 Maverick Vinales migliora ancora e scende a 1:33.182 con 160 millesimi su Fabio Di Giannantonio e 323 su Fermin Aldeguer. 11.46 Alex Marquez sale al quarto posto a 581 millesimi da Maverick Vinales, mentre Fabio Quartararo si porta in terza posizione a 408. 11.45 Fabio Di Giannantonio si avvicina a Maverick Vinales a 131 millesimi, terzo Jack Miller a pari merito. Pecco Bagnaia è decimo a 713. 11.44 Mentre Marc Marquez torna ai box, Maverick Vinales è in vetta in 1:33.543 con 433 millesimi su Di Giannantonio a 498 su Raul Fernandez. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: scatta la FP1, Pecco Bagnaia sfida i fratelli Marquez

