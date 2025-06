LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Quartararo svetta Bagnaia comodo nella top10 brutta caduta per Marc Marquez

L'emozione è alle stelle all'Assen GP 2025, dove Quartararo domina la scena e Bagnaia si mantiene comodo nella top 10, mentre Marquez affronta una brutta caduta. La tensione cresce, i piloti spingono al massimo: restate con noi per vivere ogni istante in diretta e scoprire cosa ci riserveranno le qualifiche e le Sprint Race di domani!

16.25 Si chiude qui il venerdì di Assen. Grazie per la cortese attenzione ci rivediamo domani per qualifiche e Sprint Race. 16.24 Chiude 15° Enea Bastianini a 797 millesimi, 19° Lorenzo Savadori a 1.296. Marc Marquez intanto è tornato ai box, sembra in buono stato ma alle mani ha subito due colpi oggi. 16.22 Fabio Quartararo svetta in 1:31.156 con 102 millesimi su Alex Marquez e 193 su Pedro Acosta. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 196 millesimi, quinta per Pecco Bagnaia a 254 mentre è sesto Marc Marquez a 299.