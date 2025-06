LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Quartararo precede Marc Marquez 6° Bagnaia Bandiera rossa in pista

Appassionati di motori, benvenuti alla diretta live del GP Olanda 2025! Tra emozioni, cadute e sorpassi epici, il gran premio sta regalando momenti da brivido: Quartararo supera Marc Marquez, mentre Bagnaia si ferma sotto bandiera rossa. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti continui e scoprite come si svilupperà questa corsa mozzafiato, pronta a regalarci ancora tanto spettacolo. Non perdete neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.32 Vedremo tra quanto si potrà tornare in azione. Situazione già risolta in curva 11 e moto portata fuori dal tracciato. 15.31 ATTENZIONE! Caduta di Ai Ogura in curva 11 con moto che va a fuoco! Pilota ok ma fiamme che hanno avvolto la sua Aprilia. BANDIERA ROSSA! 15.30 Fabio Quartararo chiude un altro giro in 1:32.143 con un buon ritmo, mentre Marc Marquez si è fermato ai box. 15.29 Fabio Di Giannantonio si porta al terzo posto a 212 millesimi da Fabio Quartararo, mentre Fermin Aldeguer è quarto a 242 con Marco Bezzecchi quinto a 378. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Quartararo precede Marc Marquez, 6° Bagnaia. Bandiera rossa in pista

