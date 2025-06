LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Marc Marquez cade ma domina la FP1 Pecco Bagnaia 4° Alle 15.00 le pre-qualifiche

L'azione al GP d'Olanda 2025 si infiamma: Marc Marquez cade, ma domina la FP1, mentre Pecco Bagnaia si conferma tra i protagonisti. Alle 15.00 si svelano le attese pre-qualifiche, con aggiornamenti in tempo reale. Resta sintonizzato per vivere ogni emozione di questa entusiasmante corsa e scoprire chi conquisterà la pole position!

12.26 Si chiude qui, dunque, la FP1 del GP d'Olanda. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per le attesissime pre-qualifiche. Grazie e buon proseguimento di giornata. 12.25 Sesta posizione per Fabio Quartararo a 740 millesimi, settimo Alex Marquez a 899, ottavo Johann Zarco a 928, nono Fermin Aldeguer a 933, decimo Alex Rins a 935 davanti a Pedro Acosta 11° a 965. 13° Franco Morbidelli a 1.048, 18° Savadori a 1.406. 12.23 Marc Marquez, nonostante una brutta caduta iniziale, domina la FP1 in 1:32.