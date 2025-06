LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | la FP1 prenderà il via alle ore 11.35

Preparati a vivere l’adrenalina delle prove libere del Motogp GP olanda 2025! La FP1 prenderà il via alle 11:35, e noi ti aggiorneremo in tempo reale con tutte le emozioni, i risultati e le novità. Resta sintonizzato per non perderti neanche un istante di questo evento imperdibile, perché l’azione sta per cominciare e la pista sta aspettando solo di essere pronta a scatenare tutta la potenza dei campioni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 10.45 UFFICIALE: la FP1 prenderà il via alle ore 11.35. 10.25 La sessione è ritardata. La direzione gara sta aspettando che la pista si asciughi in maniera più decisa. Non ci sono ancora certezze sugli orari, dopotutto deve ancora prendere il via anche la FP1 della Moto2. A breve arriveranno aggiornamenti. Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: la FP1 prenderà il via alle ore 11.35

In questa notizia si parla di: diretta - prenderà - motogp - olanda

Seguite in nostra compagnia tutti gli appuntamenti in pista della classe regina del Motomondiale! Con il commento in diretta della redazione di LiveGP,... Vai su Facebook

MotoGP Olanda 2019, Gara - Diretta Sky Sport e Tv8; MotoGp al Mugello in diretta, Marc Marquez vince la Sprint davanti al fratello Alex. Bagnaia terzo; Test di Buriram 2025: come seguire tutta l'azione in pista.