LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | FP1 ritardata si aspetta che la pista si asciughi

Benvenuti alla nostra copertura live del Motogp GP Olanda 2025! La pioggia ha causato un ritardo nelle prove libere, ma la suspense è alle stelle: si attende che la pista si asciughi per poter riprendere con le sessioni. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale su programma, orari e diretta TV, perché ogni secondo conta quando si tratta di scendere in pista e conquistare la vittoria!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 10.25 La sessione è ritardata. La direzione gara sta aspettando che la pista si asciughi in maniera più decisa. Non ci sono ancora certezze sugli orari, dopotutto deve ancora prendere il via anche la FP1 della Moto2. A breve arriveranno aggiornamenti. Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen, la cosiddetta “Università delle moto”, si inizierà a fare sul serio in un fine settimana che si annuncia quanto mai importante per capire se, in primis, abbiamo ancora una corta al titolo, oppure dopo quanto accaduto al Mugello si lotterà solamente per la seconda posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: FP1 ritardata, si aspetta che la pista si asciughi

In questa notizia si parla di: diretta - ritardata - motogp - olanda

Seguite in nostra compagnia tutti gli appuntamenti in pista della classe regina del Motomondiale! Con il commento in diretta della redazione di LiveGP,... Vai su Facebook

MotoGP, GP Olanda: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Assen in diretta TV e streaming; LIVE MotoGP, le FP del GP Assen 2025 in DIRETTA; MotoGP, LIVE - Assen, FP1: la diretta del primo turno di prove del GP di Olanda.

MotoGP, LIVE - Assen, FP1: la diretta del primo turno di prove del GP di Olanda - 45 inizia l'azione con un circuito bagnato dopo la pioggia caduta fino alle prime ore del mattina. Lo riporta gpone.com

MotoGP, GP Olanda: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Assen in diretta TV e streaming - qualifiche si apre il GP d'Olanda della MotoGP 2025 che vede il Motomondiale di scena sul circuito di Assen: ecco gli ... Da fanpage.it