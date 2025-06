LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Bagnaia guida su Vinales caduta per Marc Marquez

L’azione live al GP Olanda 2025 infiamma il paddock! Bagnaia guida con grinta, mentre Vinales si scatena in pista. La caduta di Marquez aggiunge suspense alle prove libere, e i duelli sono all’ordine del giorno. Resta sintonizzato per non perdere gli aggiornamenti in tempo reale: il mondiale si deciderà qui, sotto il cielo di Assen. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni attimo di questo emozionante weekend.

LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 11.58 Di nuovo diversi piloti in azione. Maverick Vinales, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Miguel Oliveira e Johann Zarco sono in pista. 11.56 Marc Marquez è ancora nel suo motorhome e vedremo se sarà in grado di tornare in pista in breve tempo. 11.54 La situazione al momento nella FP1. Pecco Bagnaia comanda in 1:33.135 con 47 millesimi su Vinales e 137 su Rins. Quarto Di Giannantonio a 207, quinto Aldeguer a 370, sesto Quartararo a 455. 11.52 Quasi tutti ai box in questo momento.

Quando MotoGP e F1 oggi (25 maggio): orari gare, streaming, diretta Sky, differita TV8 - Oggi, 25 maggio, si conclude il weekend dedicato ai motori con le gare di F1 e MotoGP. La Formula 1 corre il GP di Monaco a Montecarlo, mentre la MotoGP si svolge al GP di Gran Bretagna a Silverstone.

