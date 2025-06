LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | ancora bandiera rossa! Mancano 13 minuti per i time attack

Restate sintonizzati per vivere ogni emozione del GP Olanda 2025 in diretta, tra colpi di scena e strategie mozzafiato. La bandiera rossa ha interrotto le prove con ancora 13 minuti sul cronometro, lasciandoci con il fiato sospeso. Non perdere aggiornamenti in tempo reale: clicca qui per seguire tutto l'adrenalina di questa spettacolare giornata di motogp!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 15.58 La direzione gara comunica che non si tornerà a girare subito, evidentemente c’è olio in pista. 15.57 Siamo a 13:31 dalla fine di queste tribolatissime pre-qualifiche. Prima della bandiera rossa Marc Marquez volava con quasi mezzo secondo di record al T2. 15.56 Attenzione! Cade Lorenzo Savadori in traiettoria in curva 8! Pecco Bagnaia arriva e alza il braccio per far rallentare tutti rovinando un giro interessante. BANDIERA ROSSA DI NUOVO! 15.55 Ora si lanciano tutti! Record nel T1 a pioggia! Vediamo chi andrà a migliorare subito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: ancora bandiera rossa! Mancano 13 minuti per i time attack

