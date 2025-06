LIVE Italia-Namibia Test Match rugby 2025 in DIRETTA | sfida da non fallire

Benvenuti alla diretta esclusiva del grande Test Match tra Italia e Namibia, un appuntamento imperdibile nel calendario rugby 2025. In questa sfida, gli azzurri di Gonzalo Quesada affrontano una Namibia determinata, in un incontro che promette emozioni e sorprese. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché questa partita potrebbe riscrivere le previsioni della stagione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE¬† Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Test Match tra Italia e Namibia. Gli azzurri di Gonzalo Quesada sfidano gli africani nella prima amichevole di una serie di incontro che caratterizzeranno questo avvio di bella stagione. Si gioca a Windhoek, capitale della Namibia, sportivamente molto legata al gioco del rugby. Come spesso accade nel tour estivo diversi titolari della nazionale italiana restano a riposo. Quesada ha convocato un gruppo fatto da giocatori esperti e giovani con pochi minuti di caps azzurre nelle gambe. Occasione dunque per analizzare le possibilit√† di scelta in vista dei prossimi appuntamenti autunnali e del Sei Nazioni 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - LIVE Italia-Namibia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: sfida da non fallire

