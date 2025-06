LIVE Italia-Namibia Test Match rugby 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio dell’incontro

Tra pochi minuti torna in scena il match storico tra Italia e Namibia nel 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di rugby. La sfida promette emozioni intense e si preannuncia come un'occasione unica per scoprire le nuove formazioni e i talenti emergenti. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti live, perché ogni secondo conta in questa battaglia di passione e forza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:51 Giornate difficili per il rugby namibiano, che quest’oggi dovrĂ riassaporare sprazzi di normalitĂ dopo le dimissioni a sorpresa di Chrysander Botha. La nuova guida tecnica ad interim è lo storico ex giocatore Jacques Burger.. 14:47 Primo di una serie di incontri amichevoli per gli uomini di Gonzalo Quesada, che potrĂ mettere alla prova seconde linee e giovani in rampa di lancio in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. 14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Namibia-Italia. Poco meno di 20 minuti all’inizio del primo test match estivo degli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Namibia, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio dell’incontro

