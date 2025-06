LIVE Italia-Namibia 73-6 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | prova consistente degli azzurri in attesa del Sudafrica

Il match tra Italia e Namibia si è concluso, offrendo una prova solida degli azzurri in vista del grande impegno contro il Sudafrica. La squadra italiana ha mostrato determinazione e crescita, consolidando la propria preparazione. Mentre ci avviciniamo al test più impegnativo, i tifosi possono guardare con ottimismo alle prossime sfide. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e analisi approfondite, perché il percorso verso il successo è appena iniziato.

17:00 Ben poca cosa la Namibia, che sta peraltro attraversando un periodo difficile dovuto alle improvvise ed inattese dimissioni del tecnico Botha. L'asticella per gli azzurri si alzerà notevolmente sabato a pretoria contro i campioni del mondo. 16:58 Italia che ha collezionato un record statistico, ovvero la vittoria in trasferta con lo scarto maggiore della storia.

In questa notizia si parla di: namibia - diretta - italia - azzurri

