LIVE Italia-Namibia 66-6 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | terza meta personale di Trulla

Non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida tra Italia e Namibia, valida per il Test Match 2025. Con azioni mozzafiato, come la brillante tripletta di Trulla, i nostri azzurri dimostrano determinazione e abilitĂ sul campo. Resta con noi per gli ultimi minuti di gioco e vivi ogni attimo di questa partita storica, che si prospetta ricca di colpi di scena e grande sportivitĂ .

78?- Ultimi 120 secondi di questo primo test match estivo dell'Italia. 76?- Trasforma Varney. Italia 66 Namibia 6. 75?- METAAA ITALIAAA! Tripletta di Trulla, che sfrutta alla perfezione il lavoro della maul italiana. Decima meta complessiva degli azzurri. 75?- C'era però il vantaggio per gli azzurri, che vanno in touche nei 22 avversari. 74?- Pesta la linea laterale Gesi. Rimessa Namibia. 72?- Portato out Jurgen Meyer, ala namibiana. 71?- Arriva la trasformazione di Da Re. Italia 59 Namibia 6. 70?- METAAAA ITALIAAA! Ripartenza rapidissima degli azzurri con Varney che calcia auto-lanciandosi verso la meta.

