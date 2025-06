LIVE Italia-Namibia 47-6 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | settima meta siglata da Fusco

Il duello tra Italia e Namibia si infiamma nel secondo tempo, regalando emozioni e sorprese. Con la settima meta siglata da Fusco, i tifosi sono incollati davanti allo schermo, pronti a vivere ogni momento in diretta. La partita è un mix di passione, strategia e dedizione, e l'azione continua a sorprendere. Restate con noi per aggiornamenti e risultati live, perché questa sfida promette ancora grandi emozioni fino all'ultimo fischio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46?- Comoda trasformazione per Da Re. 46?- METAAA ITALIAAA! Incursione di Fusco, che rompe il placcaggio, finta un passaggio e vola in meta. 45?- Si riparte. 44?- Gioco fermo per un infortunio al numero 4 namibiano Ludick. 42?- Tenuto di Trulla. La Namibia risale il campo grazie al calcio di Swanepoel. 41?- Drop di Da Re, si riparte. SECONDO TEMPO 15:59 Quesada può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi, capaci di mettere a segno ben 6 mete contro la formazione africana. Unico neo l’infortunio rimediato da Riccioni in avvio di match. A tra poco per la ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it