LIVE Italia-Namibia 40-6 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | fine primo tempo

Il primo tempo tra Italia e Namibia si conclude con un risultato sorprendente: gli Azzurri dominano con ben 6 mete, mostrando determinazione e talento. Riccioni fuori causa a causa di un infortunio, ma la squadra non si ferma. Restate sintonizzati per seguire la ripresa di questa entusiasmante sfida e scoprire se l’Italia saprà consolidare il suo vantaggio fino al fischio finale. La partita è appena iniziata, e c’è ancora molto da vivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:59 Quesada può essere soddisfatto del primo tempo dei suoi, capaci di mettere a segno ben 6 mete contro la formazione africana. Unico neo l'infortunio rimediato da Riccioni in avvio di match. A tra poco per la ripresa. FINE PRIMO TEMPO 43?- A segno ancora una volta Da Re. Italia 40 Namibia 6. 42?- METAAA ITALIAAA! Erroraccio della Namibia, che invece di chiudere il primo tempo scegli di giocare subendo la pressione azzurra. Namibiani che perdono palla, ripartenza e seconda meta personale di Trulla. 41?- Ultima azione della prima frazione. 39?- Un gioco da ragazzi questa trasformazione per Da Re.