LIVE Italia-Namibia 0-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | inizia l’incontro!

L’attesa è finita: il test match tra Italia e Namibia sta per iniziare in diretta live! Le due squadre si preparano a darsi battaglia sul campo, con i tifosi pronti a vivere ogni momento di questa sfida internazionale. Tra mischie, drop e emozioni continue, segui con noi l’andamento dell’incontro e non perdere neanche un secondo di questa appassionante partita di rugby 2025. Pronti a tifare Italia? La partita sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3?- In avanti degli azzurri. La prima mischia della partita avrà introduzione namibiana. 1?- Drop di Swanepoel, inizia l’incontro. PRIMO TEMPO 15:04 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Si parte! 15:02 Spazio ora all’inno dei padroni di casa con la Presidente namibiana al centro del campo. 15:00 E’ il momento degli inni nazionali. Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli italiani! 14:58 Qualche minuto di attesa prima degli inni nazionali. In corso alcune foto di rito con autorità locali. 14:55 Accolti dall’applauso del pubblico dello stadio Hage Geingob di Windhoek entrano in campo Namibia ed Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Namibia 0-0, Test Match rugby 2025 in DIRETTA: inizia l’incontro!

