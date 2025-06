LIVE Italia-Cina Nations League volley 2025 in DIRETTA | serve una vittoria rapida e convincente

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta sfida dell'Italia nella Volley Nations League maschile 2025, la seconda della seconda settimana, in programma a Chicago (Usa) tra Italia e Cina. Archiviata la rocambolesca vittoria contro la Polonia al tie break, la nazionale italiana maschile punta a mettere un altro tassello nella rincorsa alla final eight, alla vigilia delle due sfide contro Brasile e Usa che chiuderanno la trasferta statunitense della squadra di Fefè De Giorgi. La Cina maschile non ha mai rappresentato una vera minaccia per l' Italia nelle ultime stagioni.

La Nazionale di volley femminile domina in Nations League. Le Azzurre hanno battuto 3-0 la Cina ottenendo l'8ª successo consecutivo nel torneo internazionale. L'Italia si conferma così al comando della classifica generale Vai su Facebook

