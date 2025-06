LIVE Italia-Cina 1-0 Nations League volley 2025 in DIRETTA | azzurri straripanti nel finale del primo set 25-18

Il debutto degli Azzurri nella Nations League 2025 è stato un trionfo! Dopo una rimonta emozionante, l’Italia ha dominato nel finale del primo set, chiudendo con un convincente 25-18. La partita tra Italia e Cina si preannuncia spettacolare e ricca di suspense. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi l’emozione di ogni punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Il pallonetto di Wen da zona 2 25-18 Lo chiude Lavia con una grande pipe! Cina in scia dell’Italia fino al 15 pari, poi break azzurro di 10-3 e vittoria degli azzurri senza troppi problemi! 1-0 Italia 24-18 Errore al servizio Cina 23-18 Errore al servizio Italia 23-17 Out il palleggio di Wan dopo una bella difesa dei cinesi 22-17 Parallela di Wang da zona 4 22-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 21-16 Out Wen da zona 2 20-16 Mano out Michieletto da zona 4 19-16 Murooooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooooooo 18-16 Primo tempo Sanguinetti 17-16 Invasione Italia 17-15 Out la pipe senza muro di Rao 16-15 Muroooooooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-15 Primo tempo Sanguinetti 14-15 Primo tempo Zhai 14-14 Parallela di Rychlicki da zona 2 13-14 Parallela vincente di Wen da seconda linea 13-13 Diagonale di Rychlicki da zona 4 12-13 La pipe di Wang 12-12 Primo tempo Galassi 11-12 Muro Miao 11-11 Errore al servizio Cina 10-11 Mano out Wang da zona 4 10-10 Mano out Lavia da zona 4 9-10 Errore al servizio Italia 9-9 Mano out Ryuchlicki da zona 2 8-9 Diagonale stretta di Wen da zona 2 8-8 Diagonale vincente di Lavia da zona 4 7-8 Mano out Wen da seconda linea 7-7 Muroooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooooo 6-7 Out la rigiocata di Rychlicki da zona 2 6-6 La pipe di Lavia 5-6 Mano out Wang da zona 4 5-5 Diagonale stretta di Michieletto da zona 4 4-5 Mano out in pipe Dejun 3-4 Diagobnale vincente di Wen da zona 2 3-3 Errore al servizio Cina 2-3 Errore al servizio Italia 2-2 La pipe di Michieletto 1-2 Murooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 0-2 Pipe di Wan 22. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina 1-0, Nations League volley 2025 in DIRETTA: azzurri straripanti nel finale del primo set, 25-18

