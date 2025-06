LIVE Italia-Cina 1-0 Nations League volley 2025 in DIRETTA | azzurri in fuga nel secondo set 12-5

Sei pronto a vivere un'emozionante sfida di volley tra Italia e Cina? I nostri azzurri sono in grande forma, dominando nel secondo set con un vantaggio di 12-5 e pronti a conquistare la partita nella Nations League 2025. Resta aggiornato in diretta per non perdere neanche un punto di questa battaglia epica! Clicca qui e segui ogni scambio dal vivo.

15-10 Mano out in primo tempo Rao 15-ò9 Errore al servizio Cina 14-9 Out Michieletto da zona 4 14-8 Michieletto sopra il muro da zona 4 13-8 Diagonalke di Zhei da zona 4 13-7 Palla spinta di Zhei da zona 4 13-6 Diagonale potente di Rychlicki da seconda linea 12-6 Primo tempo Miao 12-5 La pipe di Michieletto 11-5 Vincente Wen da zona 2 11-4 Muroooooooooooooooooo Sanguinettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 10-4 La diagonale di Lavia da zona 4 9-4 Parallela di Wang da zona 4 9-3 Errore al servizio Cina 8-3 Muro Rao 8-2 In rete la diagonale di Rychlicki da zona 2 8-1 Out la parallela di Wen da zona 2 7-1 Pokeeeeeeeeeeeeer! Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooo 6-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooooo! Tris! 5-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettoooooooooooooooooooooooo 4-1 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Michielettooooooooooooooooooooooooooo 3-1 Mano out Lavia da zona 4 2-1 Murooooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1-1 Tocco vincente di Rychlicki da zona 4 0-1 Il pallonetto di Wen da zona 2 25-18 Lo chiude Lavia con una grande pipe! Cina in scia dell'Italia fino al 15 pari, poi break azzurro di 10-3 e vittoria degli azzurri senza troppi problemi! 1-0 Italia 24-18 Errore al servizio Cina 23-18 Errore al servizio Italia 23-17 Out il palleggio di Wan dopo una bella difesa dei cinesi 22-17 Parallela di Wang da zona 4 22-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 21-16 Out Wen da zona 2 20-16 Mano out Michieletto da zona 4 19-16 Murooooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooooooo 18-16 Primo tempo Sanguinetti 17-16 Invasione Italia 17-15 Out la pipe senza muro di Rao 16-15 Muroooooooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 15-15 Primo tempo Sanguinetti 14-15 Primo tempo Zhai 14-14 Parallela di Rychlicki da zona 2 13-14 Parallela vincente di Wen da seconda linea 13-13 Diagonale di Rychlicki da zona 4 12-13 La pipe di Wang 12-12 Primo tempo Galassi 11-12 Muro Miao 11-11 Errore al servizio Cina 10-11 Mano out Wang da zona 4 10-10 Mano out Lavia da zona 4 9-10 Errore al servizio Italia 9-9 Mano out Ryuchlicki da zona 2 8-9 Diagonale stretta di Wen da zona 2 8-8 Diagonale vincente di Lavia da zona 4 7-8 Mano out Wen da seconda linea 7-7 Muroooooooooooooooooo Michielettoooooooooooooooooooo 6-7 Out la rigiocata di Rychlicki da zona 2 6-6 La pipe di Lavia 5-6 Mano out Wang da zona 4 5-5 Diagonale stretta di Michieletto da zona 4 4-5 Mano out in pipe Dejun 3-4 Diagobnale vincente di Wen da zona 2 3-3 Errore al servizio Cina 2-3 Errore al servizio Italia 2-2 La pipe di Michieletto 1-2 Murooooooooooooooooo Galassiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 0-2 Pipe di Wan