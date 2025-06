LIVE Italia-Belgio Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | serve un’impresa titanica contro le campionesse in carica

Benvenuti amici di OA Sport! Questa sera, sul parquet di EuroBasket femminile 2025, l'Italia si prepara a scrivere una nuova pagina di storia affrontando le campionesse in carica del Belgio. Una sfida titanica, ricca di emozioni e di passione, che metterĂ alla prova forza e talento delle azzurre. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa semifinale decisiva: cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e sostenere la nostra nazionale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:10 Buonasera a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Italia-Belgio, semifinale degli Europei di basket 2025! Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Belgio, semifinale degli Europei di basket femminile 2025! Le azzurre sognano l’impresa dell’anno dopo aver giĂ riscritto la storia recente, centrando una storica semifinale continentale a ben 30 anni di distanza dall’ultima volta. La rappresentativa del Belpaese, dopo l’ottimo girone disputato a Bologna con tre vittorie su tre partite, ha sofferto per 45? nel quarto di finale riuscendo però a prevalere contro la coriacea Turchia per 76-74 al termine di un’autentica battaglia conclusasi solo all’overtime. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: serve un’impresa titanica contro le campionesse in carica

