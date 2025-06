LIVE Italia-Belgio Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | palla a due al Pireo le azzurre cercano l’impresa titanica contro le fiamminghe

L’entusiasmante sfida tra Italia e Belgio ai Campionati Europei di Basket Femminile 2025 prende vita al Pireo, dove le azzurre cercano un'impresa titanica contro le fiamminghe. Segui ogni emozione in diretta: dalla palla a due ai tiri mozzafiato, un match da non perdere per tifosi e appassionati. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni singolo istante di questa battaglia sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 Julia Vanloo dalla media per tenere a contatto il Belgio. 9-4 JASMINEEE KEEEYSSS!! TRIPLAAAAAA 6-4 Tap-in di Cubaj per il nuovo vantaggio azzurro. 4-4 Linskens attacca il ferro e pareggia. 4-2 22 per Meesseman a cronometro fermo per i primi punti del Belgio. 4-0 Palleggio, arresto e tiro della playmaker di Schio! Buonissimo avvio dell’Italia. 2-0 Costanza Verona dribbla la difesa ed appoggia! Si alza la palla a due al Pireo. Buona partita a tutti e forza Italia: tifiamo tutti insieme e crediamoci! Questi gli Starting five scelti dai due coach per l’inizio di questo match: Keys Pasa Verona Zandalasini Cubaj (Italia); Delaere Meesseman Linskens Vanloo Allemand (Belgio) 19:25 Squadre che hanno completato le fasi di riscaldamento, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: palla a due al Pireo, le azzurre cercano l’impresa titanica contro le fiamminghe

In questa notizia si parla di: belgio - diretta - italia - europei

LIVE Ginnastica artistica, Europei 2025 in DIRETTA: cresce l’attesa per l’Italia, il Belgio è il primo riferimento - L'attesa cresce per i Campionati Europei di ginnastica artistica 2025, con l'Italia pronta a sfidare il Belgio, primo grande avversario.

Europei Under 21, Germania-Italia 2-2 al 90'+4': si va ai supplementari. Azzurri in 9. Danimarca-Francia 2-3.I transalpini ribaltano il risultato in 60" e affronteranno la vincente di questa sera Diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/ Vai su Facebook

Italia-Belgio LIVE su : sogno finale; Europei di Basket. Italia in semifinale contro il Belgio; Italia-Belgio, la semifinale degli Europei di basket femminile in diretta: inizio alle 19.30.

Europei di Basket, semifinale: sul parquet Italia-Belgio - Le azzurre dopo aver battuto la Turchia di due punti, sfidano la selezione del Belgio che ha sconfitto la Germania. msn.com scrive

Italia-Belgio, la semifinale degli Europei di basket femminile in diretta: inizio alle 19.30 - Dopo la vittoria contro la Turchia ai quarti di finale all'overtime, le ragazze di coach Capobianco sognano l'accesso in finale ... Come scrive corriere.it