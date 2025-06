LIVE Italia-Belgio Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | azzurre a caccia dell’impresa dell’anno

Benvenuti alla diretta live dell'emozionante semifinale degli Europei di basket femminile 2025 tra Italia e Belgio! Le azzurre, dopo aver scritto pagine memorabili della storia sportiva italiana, sono pronte a inseguire un’impresa che potrebbe diventare leggenda. Restate con noi per seguire ogni emozione e aggiornamento in tempo reale: l’avventura delle nostre ragazze è ormai alle porte di un nuovo grande traguardo!

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Belgio, semifinale degli Europei di basket femminile 2025! Le azzurre sognano l'impresa dell'anno dopo aver già riscritto la storia recente, centrando una storica semifinale continentale a ben 30 anni di distanza dall'ultima volta. La rappresentativa del Belpaese, dopo l'ottimo girone disputato a Bologna con tre vittorie su tre partite, ha sofferto per 45? nel quarto di finale riuscendo però a prevalere contro la coriacea Turchia per 76-74 al termine di un'autentica battaglia conclusasi solo all'overtime.

