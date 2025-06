LIVE Italia-Belgio 64-66 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | sconfitta a testa altissima per le azzurre contro le fiamminghe ora ci si gioca il podio

L’Italia del basket femminile ha scritto un’altra pagina di passione e coraggio agli Europei 2025, sfidando le campionesse in carica con testa alta e cuore pulsante. Nonostante la sconfitta, le azzurre hanno dimostrato di poter sognare in grande, lasciando il pubblico col fiato sospeso. Ora, si pensa già al prossimo passo: conquistare il podio. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e tifare ancora insieme!

21:11 11 punti per Cecilia Zandalasini e Martina Fassina, con 13 punti e 10 rimbalzi di Lorela Cubaj che non sono bastati alle azzurre per fare il colpaccio. Tra le belghe, invece, 15 punti equamente divisi tra Julia Vanloo ed Emma Meessemann (con anche 12 rimbalzi).

