LIVE Italia-Belgio 56-57 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | break di 13-0 delle azzurre che tornano a -1! Fiamminghe in difficoltà

L’emozione è alle stelle nella semifinale degli Europei di basket femminile 2025: l’Italia, contro il Belgio, lotta con grinta e cuore. Dopo un break di 13-0 delle azzurre, il match si infiamma, con costanti sorprese e continui sorpassi. La partita è una battaglia di nervi e talento, e ogni secondo conta. Clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere insieme questa sfida indimenticabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-62 COSTANZA VERONA! PAREGGIO. Ultimi due minuti di una semifinale bellissima, con l’Italia che ha giocato a viso aperto di fronte alle campionesse in carica. Ma non è ancora finita. 60-62 Meesseman in allontanamento: il Belgio ritorna davanti. 13 punti e 10 rimbalzi per Lorela Cubaj, che arriva in doppia doppia. Time-out Belgio. 60-60 Dentro il libero del pareggio. 60-59 Linskens segna col fallo! Il Belgio ritrova il canestro dopo quasi sette minuti di digiuno. 60-57 CAPOLAVORO DI CUBAJ CON LA DIFESA DI LINSKENS! 17-0 DI PARZIALE APERTO. 58-57 CUBAJ DA DUE! SORPASSO ITALIA, INCREDIBILE. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 56-57, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: break di 13-0 delle azzurre che tornano a -1! Fiamminghe in difficoltà

