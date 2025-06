LIVE Italia-Belgio 39-50 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | altro allungo delle fiamminghe nel terzo quarto le azzurre devono resistere

41-53 Emma Meesseman glaciale dall'arco! Il Belgio ristabilisce il +12. 41-50 PENETRAZIONE DI MARTINA FASSINA! L'ITALIA TORNA SOTTO LA DOPPIA CIFRA DI SVANTAGGIO. 39-50 Non trema la mano a Cubaj dalla lunetta: 22, un paio di punti rosicchiati dalle azzurre. 37-50 Appoggio morbido di Meesseman per il +13 delle ' Redcats'! 37-48 22 a cronometro fermo per Allemand! Nuovo +11 Belgio. 37-46 CUBAJ! L'ITALIA TORNA A SEGNARE DAL CAMPO, -9. 35-46 Tripla dall'angolo di Delaere per il Belgio che ritorna sopra la doppia cifra di vantaggio. 35-43 22 per Cecilia Zandalasini in lunetta! L'Italia rosicchia un paio di punti alle fiamminghe.

