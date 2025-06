LIVE Italia-Belgio 33-40 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | inizia la ripresa al Pireo serve mantenere il contatto

Il match tra Italia e Belgio alle Europei di basket femminile 2025 si fa sempre più avvincente, con le azzurre che cercano di recuperare terreno in questa sfida emozionante al Pireo. La tensione è alle stelle, mentre i punti scorrono veloci: resta sintonizzato per non perdere nemmeno un istante di questa partita mozzafiato! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni emozione in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 37-48 22 a cronometro fermo per Allemand! Nuovo +11 Belgio. 37-46 CUBAJ! L’ITALIA TORNA A SEGNARE DAL CAMPO, -9. 35-46 Tripla dall’angolo di Delaere per il Belgio che ritorna sopra la doppia cifra di vantaggio. 35-43 22 per Cecilia Zandalasini in lunetta! L’Italia rosicchia un paio di punti alle fiamminghe. 33-43 Vanloo ‘ on fire ‘: bomba, 15 punti e massimo vantaggio del Belgio a +10! Tutto è pronto per la ripresa delle ostilità. Si riparte dal 33-40 con cui si erano chiusi i primi 20?: bisogna mantenere il contatto con le più quotate avversarie. Forza azzurre! 20:20 7 punti di Cecilia Zandalasini e 5 di Lorela Cubaj per l’Italia, con 4 punti equamente divisi tra Jasmine Keys, Costanza Verona ed Olbis Andre’ – il centro di Schio già aggravata di tre falli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 33-40, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: inizia la ripresa al Pireo, serve mantenere il contatto

In questa notizia si parla di: italia - belgio - diretta - europei

Basket femminile: Italia, in Belgio inzia il cammino verso gli Europei - L’Italia del basket femminile inizia il suo percorso di preparazione in Belgio in vista di Women’s Eurobasket 2025.

Europei di Basket, semifinale: sul parquet Italia-Belgio Segui la diretta tv su Rai Due e in streaming su http://Rainews.it Vai su X

Coach Capobianco alla vigilia della Semifinale con il Belgio ? Leggi di più: https://fip.it/womens-eurobasket-domani-italia-belgio-vale-un-posto-in-finale-19-30-italiane-diretta-rai-skysportuno-dazn/ #Italbasket | #EuroBasketWomen Vai su Facebook

Italia-Belgio LIVE su : sogno finale; Europei di Basket, semifinale: sul parquet Italia-Belgio; Italia-Belgio diretta Eurobasket femminile: segui la semifinale di oggi live.

Italia-Belgio, la semifinale degli Europei di basket femminile in diretta: inizio alle 19.30 - Dopo la vittoria contro la Turchia ai quarti di finale all'overtime, le ragazze di coach Capobianco sognano l'accesso in finale ... Riporta corriere.it

Europei di Basket, semifinale: sul parquet Italia-Belgio - Le azzurre dopo aver battuto la Turchia di due punti, sfidano la selezione del Belgio che ha sconfitto la Germania. Secondo msn.com