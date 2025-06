LIVE Italia-Belgio 20-17 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre giocano senza timore +3 alla prima sirena

L’Italia scende in campo con grinta nel sogno degli Europei di basket femminile 2025, affrontando il Belgio in una sfida avvincente ad Atene. Le azzurre giocano senza timore, dimostrando determinazione e talento fin dal primo quarto. Seguite con noi ogni azione, aggiornamento e emozione in diretta: le protagoniste sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia. Clicca qui per non perdere neanche un istante!

23-25 Ancora Vanloo, questa volta dalla lunga distanza: le fiamminghe mettono la freccia! 23-22 Vanloo con il terzo tempo: il Belgio rimane a contatto. 23-20 PAAAAAAN! LA TRIPLAAAAAAAAAA 20-20 Claessens pareggia i conti dall'arco! Inizia la seconda frazione ad Atene! Finisce il primo quarto: dopo 10? l'Italia conduce di tre lunghezze sul Belgio (20-17). 20-17 Risponde il Belgio con Mununga per il -3. 20-15 SPREAFICO! BOMBA, PRIMO CANESTRO PER LEI IN QUESTO EUROPEO CHE VALE IL +5. 17-15 Meesseman risponde a Zandalasini per ritornare a -2. 17-13 'ZANDA' COL FADE-AWAY! BREAK AZZURRO, +4.

